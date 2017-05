Dretg encunter dretg – a Scuol dat da discurrer in'iniziativa

Oz, 10:20, actualisà a las 11:08

Dario Müller

In onn – quest temp conceda la nova constituziun da la vischnanca fusiunada Scuol per reagir sin iniziativas, far eventualas cuntrapropostas e laschar vuschar la populaziun silsuenter. Gia tar l’emprima iniziativa «Dapli per cumprar – damain per parcar» n’è questa procedura dentant betg pussaivla.