Tar ina controlla sin il cunfin da Martina en l'Engiadina Bassa han collavuraturs da l'Uffizi federal da duana chattà 6'000 cigarettas. In um da 65 onns ed ina dunna da 68 onns avevan para cumprà las 30 stangas cigarettas a Samignun e vulì passar il cunfin senza declerar la rauba. Las cigarettas sajan stadas zuppadas en la rulotta per part en lieus nunusitads, sco per exempel en la duscha.

Cunquai ch'igl è lubì d'importar be 250 cigarettas pro persuna e di, han ils duaniers chastià ils dus viagiaturs cun ina summa da 1'400 francs. Quai communitgescha l'Uffizi federala da duana.