Sensibilisar tut quellas persunas che sa chattan ordaifer pistas marcadas, è segiramain ina da las mesiras las pli effectivas per render attent al disturbi da la selvaschina. Dentant, van ins en la Val Müstair anc in pass pli lunsch. Ensemen cun la societad da chatscha ha la Biosfera numnadamain prendì ulteriuras mesiras.

Dumbraziun da sportists da tura

En la regiun dal Piz Dora èn vegnids installads dus differents sistems per dumbrar ils sportists da tura. In sistem dumbra las frequenzas e l’auter fa fotografias anonimisadas. Quai cun la finamira da betg be eruir il dumber da sportists da tura, mabain era co ch'ils sportists van en tura. Questa dumbraziun dura anc fin la primavaira. Ord quest motiv na datti uss anc betg resultats e conclusiuns definitivas.

Tagl en guaud

Cun in tagl en il guaud vulan ins chanalisar meglier ils viadis sin e giu dal Piz Dora. Emprims resultats mussan ch'il nov curridur vegn duvrà e che la selvaschina è dapi lura considerablamain pli calma. Perquai èn auters tagls gia en planisaziun.

