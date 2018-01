Dumenic Andry vegn onurà cun premi da litteratura svizzer

L'autura tessinaisa Anna Felder survegn il svizzer Grand Prix da litteratura 2018. Quai per sia ovra cumplessiva. Plinavant ha la giuria onurà ovras publitgadas il 2017: Tranter auter era l'ovra «Sablun» da l'autur grischun Dumenic Andry. Quai scriva l'Uffizi federal da cultura.

L'autura tessinaisa Anna Felder vegn onurada per sia ovra cumplessiva. Ella haja in stil subtil, marcà da umanitad ed umor, scriva l'Uffizi federal da cultura. Il premi spezial per translaziuns survegn l'autura e translatura Yla Margrit von Dach che scriva en tudestg. Plinavant vegnan er premiadas ovras publitgadas il 2017.

Dumenic Andry survegn 25'000 francs

Cun il premi da litteratura pign vegnan sper Dumenic Andry er onurads sis ulteriuras auturas ed auturs:

Fabiano Alborghetti, Rancate, «Maiser», Marcos y Marcos

Michael Fehr, Berna, «Glanz und Schatten», Der gesunde Menschenversand

Baptiste Gaillard, Losanna, «Un domaine des corpuscules», Hippocampe Editions

Yael Inokai, Berlin, «Mahlstrom», Edition Blau bei Rotpunktverlag

Friederike Kretzen, Basilea, «Schule der Indienfahrer», Stroemfeld Verlag

Jérôme Meizoz, Lausanne, «Faire le garçon», Editions Zoé

La surdada dals premis è ils 15 da favrer en la Biblioteca naziunala svizra a Berna.

