Dunna vuleva spendrar ses chaun ed è quasi najada

Mardi suentermezdi èsi vegni tar in accident al Lai da Segl en l’Engiadin’Ota. In chaun che vuleva baiver è crudà en il lai – la possessura è siglida en l’aua fraida e vegnida en difficultads.

Sco la polizia chantunala scriva era la dunna da 55 onns vida giugar cun ses chaun a la riva dal lai nua che l’aual da la Fedacla sbucca en il Lai da Segl. Il chanun vuleva baiver ord dal flum e saja alura vegnì tschiffà dal current, scriva la polizia chantunala. La dunna saja siglida en l’aua fraida da circa 16 grads per spendrar il chaun, ma medemamain vegnida tschiffada dal current ed uschia vegnida en difficultads. In um sin in «StandUp Padler» ha alura pudì spendrar la dunna ord l’aua. Il chaun è dentant anc adina sparì, scriva la polizia chantunala.

