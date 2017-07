Durant trais sairas sin il palc d'opera

Trais giuvens trumbettists engiadinais han pudì participar a l'opera Bianca e Fernando a San Murezzan. Ina experienza unica per ils trais giuvens da 9 e 14 onns.

L'opera San Murezzan ha preschentà per la segunda giada suenter la stad 2016 il toc Banca e Fernando da Vincenzo Bellini. Da la partida en l'ensemble musical èn era trais giuvens engiadinais: ils trumbettists Gian Duri e Simon Gabriel da S-chanf e Luis Baumann da Schlarigna. Luis Baumann fa solo l'avertura da l'opera, accumpagnà be dad in tambur. Durant il prim act sunan ils trais engiadinais lura en ina gruppa da 3 cun sustegn da l'orchester. Per ils giuvens indigens èsi stà ina bella experienza musicala ed els han ditg suenter la premiera envers RTR ch'els na sajan betg stads memia nervus. Quai malgrad lur vegliadetgna: Simon Gabriel ha 9 onns, Gian Duri Gabriel e Luis Baumann han 14 onns.