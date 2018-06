Datiers da La Punt Chamues-ch è in motociclist ir sur la via ora e collidà cun ina saiv directiva. Sia accumpagnadra che vegniva suenter ha lura betg pli pudì guntgir.

Sin la via da l'Alvra èn direcziun La Punt Chamues-ch èsi gest vegnì tar in accident dubel.

Sin la via dal Pass da l'Alvra en direcziun La Punt Chamues-ch èn dus töffists sa blessads cun cupitgar. In motociclist da 74 onns è vegnì sur la via ora, collidà cun ina saiv directiva e lura cupitgà. Sia accumpagnadra da 55 onns sin il töf davos n'ha betg pli pudì guntgir ed è charrada en il töf ch'era per terra, uschia communitgescha la Polizia chantunala grischuna. Las duas persunas èn vegnidas transportadas en l'ospital a Samedan.

