In Talian da 27 onns è charrà curt avant mezdi sin la via principala datiers da Segl cun 144 kilometers l'ura. Ed il suentermezdi ha la polizia tegnì airi in töffist sin la via dal Bernina – il Portugais charrava cun ina spertadad da 160 kilometers l'ura. L’um da 52 onns a stuì dar giu ses bigliet - quel da l'um talian è vegnì annullà.

Sin omadus trajects vala ina spertadad maximala da 80 kilometers per ura.

RR novitads 11:00