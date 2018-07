Dapi l'entschatta zercladur datti en l'Engiadina ed en il Puschlav adina puspè indizis per la preschientscha dad urs. Al chatschader da Pfunds Sandro Thöni èsi reussì da filmar in dals urs en la regiun dal cunfin cun l'Engiadina Bassa.

Avant in pèr dis ha il chatschader da Pfunds, Sandro Thöni, pudì filmar quest urs sin il territori da Pfunds en l'Austria. Curt pli tard è quest urs arrivà sin territori svizzer, nua ch'el è vegnì fotografà l'ultim mardi d'ina trapla fotografica sin il territori da Samignun. Nua che l'urs sa chatta però actualmain n'ha Hannes Jenny da l'Uffizi da chatscha e pestga betg pudì dir ad RTR.

Er en la regiun da cunfin dal Puschlav e la Valtellina han ins chattà l'entschatta zercladur indizis per la preschientscha dad in urs. Sco las autoritads talianas han confermà a l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun, saja pli savens da far quint che urs sajan da viadi en la Valtellina.

Legenda: La grafica mussa nua ch'i ha dà urs u indizis ch'i pudess dar in Urs, dapi il 2005. RTR

Per il mument para, che omadus urs ch'èn da viadi en il territori da cunfin sajan timids. Ni las autoritads austriacas ni las autoritads grischunas pon far indicaziuns davart l'identitad dals urs. I saja fitg difficil da chattar urs discrets ch'eviteschian la vischinanza dad umans, ha ditg Hannes Jenny.

