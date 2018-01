Per la 7avla giada ha gì lieu «l'Engadin Art Talks» a Zuoz. Architects ed artists cun renum internaziunal s'inscuntran per debattar davart ils trends 2018 en las spartas art, cultura ed architectura.

Radund 100 artists, architects, curaturs ma era indigens han prendì part a la 7avla ediziun. L’Engadin Art Talks duess promover la cuminanza, dar novas ideas ed inspirar. Quai en in lieu nua che gronds artists sco Nietzsche, Segantini e Giacometti han era chattà l'inspiraziun per lur grondas ovras.

«Side Country Side»

Dentant che la mesadad da la populaziun viva en ina citad, viva l'autra mesadad en la champagna e quai è era stà il tema da quest event. Ils temas, fugia da la citad sin la champagna, roboters en l’agricultura, architectura da cuntradas contemporanas, fin tar il tema gentrificaziun da la natira èn vegnids discutads tar quest inscunter.

Inscunter cun Not Vital

Per finir han ils participants visità l'artist indigen Not Vital. El ha manà ils participants dal «Engadin Art Talks» tras il chastè da Tarasp ed els han uschia laschà inspirar d’in ulteriur object plain architectura ed art. Quai ch'è per ils economs dal mund il WEF è per ils artists, architects e curaturs il E.A.T.

