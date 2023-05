La digitalisaziun, maschinas novas ed innovativas, il midament da singuls mastergns – a l'EBexpo han firmas gì la pussaivladad da preschentar la modernisaziun dals affars. L'organisatur da l'occurrenza, Richard à Porta sa mussa «fitg, fitg cuntent» cun la fiera. Dapli che 6'000 persunas han visità l'occurrenza – dapli che spetgà. Gia il venderdi, cura che l'EBexpo ha avert sias portas, sajan fitg bleras persunas vegnidas sin l'areal.

Buns resuns haja l'organisatur survegnì per l'idea dad envidar ils stgalims auts da la regiun a la fiera. Uschia han scolaras e scolars pudì s'infurmar davart pussibilitads da far in giarsunadi. Mintga expositur che porscha giarsunadis è vegnì marcà spezialmain. Quai è er in pass cunter la mancanza da persunal che regna en differentas branschas.

Emprima giada suenter la pandemia

La davosa EBexpo ha gì lieu il 2018, uschia il president da l’organisaziun Richard à Porta. Malgrà la pandemia, la guerra en l’Ucraina, la crisa d’energia e la mancanza da persunal qualifitgà sajan las fatschentas da commerzi e mastergn vegnidas bain sur las rundas – cun paucas excepziuns. Ussa saja uss il dretg mument per preschentar la modernisaziun dals affars da la regiun.

Ulteriuras impressiuns da l'EBexpo

