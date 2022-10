Il cuntracandidat, Luzi Parli, che s'aveva decis da maniera spontana, numnadamain durant ina discussiun a la maisa radunda, ha survegnì 70 vuschs. La participaziun a la votaziun era tar 45%.

Legenda: Riet Campell resta president communal da S-chanf. RTR

Suprastanza anc betg cumpletta

Tar la suprastanza communala datti per part midadas. Trais commembers – Duri Schwenninger, Rafael Da Silva e Robert Thoma – han numnadamain demissiunà. Er il suppleant, Daniel Platzer, na stat betg pli a disposiziun per in'ulteriura perioda d'uffizi.

Reelegì cun 145 vuschs è il vicepresident Heinz Thomas. Per ils trais sezs vacants sa han mess a disposiziun duas persunas per l'emprim scrutini. Werner Haltiner e Liun Quadri èn vegnids elegids sco commembers da la suprastanza communala. In sez ed er quel dal suppleant restant vacants.

Il segund scrutini è previs per ils 27 da november.