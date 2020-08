Gabriella Binkert Becchetti (nov) e Rico Lamprecht (fin qua) sa mettan a disposiziun per il post dal presidi communal.

Dus candidats per il presidi 2021 – 2024

Plinavant datti suandantas candidaturas uffizialas tenor la glista communala dals 31 fanadur 2020:

Glista ufficiala dals candidats in Val Müstair President/a communal/a: (1 commember) Lamprecht Rico enfin ussa Binkert Becchetti Gabriella nov Suprastanza communala: (6 commembers) Pitsch Daniel enfin ussa Weber Hansjörg enfin ussa Albertin Annelise nov Lechthaler Rinaldo nov Mittner Guido nov Wegmann Patrick nov Cumissiun da gestiun: (3 commembers, 2 vacant)) Sepp Isidor nov Cussegl da scola: (4 commembers, plü ün suprastant) Kuntner-Florin Cornelia enfin ussa Melcher Tschenett Tamara enfin ussa Rodigari Aldo enfin ussa Morf-Horn Susanne nov Spinnler David nov Ulayayi-Albertin Stephanie nov Cumissiun da fabrica: (4 commembers, 1 vacant) Bott Curdin enfin ussa Forrer Arno enfin ussa Canclini Corsin nov

L'elecziun dal president/a communal/a ha lieu ils 27 settember 2020, in eventual segund scrutini ils 18 d'october. Per tut ils auters posts politics han lieu las elecziuns ils 8 da november, ils 29 november in eventual segund scrutini.