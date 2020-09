Il president communal e la vicepresidenta communala candideschan per il timun politic en Val Müstair.

Rico Lamprecht è dapi quatter onns president communal, sut sia direcziun ha la vischnanca realisà in plan da master – per pudair realisar quel plan vuli tenor el dapli temp che mo quatter onns. Da la preparaziun via sin la realisaziun – quai è la motivaziun principala che Rico Lamprecht vul restar enavant president communal.

Gabriella Binkert-Becchetti è dapi otg onns en la suprastanza communala, actualmain sco vicepresidenta. Ella enconuscha fitg bain la politica communala perquai è sia finamira clera – far il stgalim politic e daventar presidenta communala.

Per omadus stattan ils gronds projects sco il project La Sassa ed era il sviament da Sta. Maria sisum l’agenda.

L’elecziun per la proxima perioda d’uffizi 2021 – 2024 ha lieu ils 27 da settember.