La vicepresidenta Gabriella Binkert Becchetti attatga il sez dal president en uffizi Rico Lamprecht. I n'è betg l'emprima giada che votantas e votants da la vischnanca Val Müstair han la schelta tranter in da quels dus candidats. Enfin uss ha Rico Lamprecht fatg la cursa.

Legenda: Gabriella Binkert Becchetti (PPS) è Rico Lamprecht (PBD) candideschan sco president communal MAD / Flurin Andry

Binkert Bechetti emprova ina terza giada

Igl è la terza giada che Gabriella Binkert Bechetti candidescha per il presidi da presidenta communala da Val Müstair. Gia il 2012 ed il 2016 steva ella a disposiziun. Tar las ultimas elecziuns, il 2016 stevan er Rico Lamprecht e Josef Hohenegger sin la glista da candidats. La finala ha Rico Lamprecht fatg 19 vuschs dapli che Binkert Bechetti, uschia ch'el ha surpiglià l'uffizi da Arno Lamprecht che na steva betg pli a disposiziun.

Tar las elecziuns avant, il 2012 ha Binkert Bechetti attatgà il sez dal presidi en uffizi, Arno Lamprecht. Quai dentant senza success. La finala è ella vegnida elegida en suprastanza.

Er sin nivel chantunal han Binkert Bechetti e Rico Lamprecht cumbattì, quai il 2014 ed er il 2018. Omaduas giadas gieva quai per in sez en il Cussegl grond ed omaduas giadas ha il deputà da la PBD Rico Lamprecht dumagnà la cursa cunter la candidata da la PPS.

Elecziuns suprastanza communala

Per ils sis sezs en suprastanza stattan tenor la glista communala dals 31 fanadur 2020 er sis persunas a disposiziun.

Glista ufficiala dals candidats in Val Müstair President/a communal/a: (1 commember)

Lamprecht Rico enfin ussa Binkert Becchetti Gabriella nov Suprastanza communala: (6 commembers)

Pitsch Daniel enfin ussa Weber Hansjörg enfin ussa Albertin Annelise nov Lechthaler Rinaldo nov Mittner Guido nov Wegmann Patrick nov

Il suveran da Val Müstair elegia ils 27 da settember 2020 il president u la presidenta. In eventual segund scrutini è planisà per ils 18 d'october. Las elecziuns dals ulteriurs posts politics èn ils 8 da november. In eventual segund scrutini ils 29 da november.