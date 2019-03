L’exposiziun d’art d’Elena Könz a Scuol va quests dis a fin. Questa sa numna «Après Olympic» e sa chatta en ina butia da velos a Scuol. Ensemen cun l'artist Rips1 preschenta ella sias ovras.

L’aissa resta centrala en sia vita

Per Elena Könz, la campiunessa mundiala en la sparta Big Air da l'onn 2015, resta il snowboard enavant en il center da la vita. Ella sa concentrescha sin projects pli creativs, realisar videos e films e far art cun ses snowboard.

Era suenter la carriera sportiva da snowboard restan anc differents sponsurs fidaivels ad ella. Ultra da quai vul ella era s'engaschar dapli per projects per l'ambient.

