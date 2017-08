Elita mundiala al CSI a San Murezzan

A la terza ediziun dal turnier a chaval sa participescha p. ex. er la campiunessa mundiala Meredith Michaels-Beerenbaum. Ma er la delegaziun Svizra provisorica per ils campiunadis europeics, tranter auter cun Martin Fuchs u Romain Duguet è da la partida.

Tut en tut han ils chavaltgaders e las chavaltgadras che sa participeschan quest onn al turnier gudagnà set medaglias olimpicas, otg a campiunadis mundials e 35 a chaschun da campiunadis europeics.

Da nov cun final da la cuppa svizra

Sper las concurrenzas per l'elita porscha il turnier era concurrenzas per chavaltgaders giuvens e per la tura d'amaturs. La novaziun al turnier 2017: Sonda saira è per l'emprima giada a San Murezzan il final da la cuppa Svizra. 10 chavaltgaders èn sa qualifitgads per il final e cumbattan cunter il defensur dal titel Martin Fuchs.

Intgins ulteriurs nums prominents ch'èn da la partida: