Tge ha Elvis Presley pomai da far cun Bever? Tge ha in dals pli enconuschents chantadurs e musicists dal 20avel tschientaner da far cun il vitget en l'Engiadin'Ota?

En sasez betg grondas, tgunsch ha il «King of Rock n'Roll» mai fatg in pass en vischnanca e tgunsch ha el en sia vita era mai udì da Bever – ma, sin in cover dad ina da sias plattas (che nus avain vis en furma da cassetta) vesan ins la baselgia da Son Giachem cun ses clutger sco motiv zuppà en il fund:

Questa platta è vegnida fatga il temp che Elvis era a militar en Germania. Els tschertgavan ina fotografia d'ina baselgia cun si naiv.

Per l'album «Christmas with Elvis», che cumpiglia 12 tocs (p.ex. «Santa Claus is Back in Town» u «Oh little town of Betlehem», ha el, respectiv la firma da producziun, alura tschernì la baselgia da Bever.

Ma sco ditg, sez ha el probabel mai vis quella en realitad – persuenter dentant in da ses doubles. L'onn 2012 aveva il biro da turissem dal vitg numnadamain organisà in concert cun in Elvis-double – guardai gist sezs: