Not Carl che accumplescha ils 26 da mars ses 70avel anniversari sa legra d’avair in pau dapli temp per ses hobis, tranter auter il sunar la tiba.

Adina dapli dumondas giuridicas

Suenter avair surdà il presidi ad Emil Müller, resta Not Carl dentant collià cun la Corporaziun Energia Engiadina en ina nova funcziun sco cussegliader giuridic. Las tematicas enturn ils tschains d’aua sajan sa sviluppadas ils ultims decennis ad ina istorgia giuridica per la corporaziun.

Emprim pass da retratga

Entant che Not Carl è sa retratg sco president da la Corporaziun Energia Engiadina, resta el vinavant a la testa da quella chantunala. Il cumbat al stettia anc adina ferm a cor e per quel vul el s'engaschar er vinavant.

Gudagnà be ina battaglia

Era sch’ils tschains d’aua èn fixads per ils proxims quatter onns tar il status quo, na signifitga quai betg ch’il successur da Not Carl po uss far la pausa. Tenor il nov president da la Corporaziun Energia Engiadina (CEE), Emil Müller, vala uss da sa preparar per las tractativas diras che spetgan.

RR actualitad 07:00