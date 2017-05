Empè d'in stan da tir regiunal a S-chanf ina versiun light a Zuoz

Il stan da tir Suotarivas a Zuoz ha da vegnir sanà. En emprima lingia duai l'implant electronic cun las schibas vegnir remplazzà. En vista ad in eventual diever regiunal, vess la vischnanca er dad optimar las emissiuns da canera. La suprastanza suttametta ina dumonda da credit da 230’000 francs.

Las duas societads da tir da Zuoz (300 meters e pistolas) han inoltrà ina dumonda da sustegn cun in concept detaglià a la suprastanza communala da Zuoz. Las schibas inclusiv l’implant electronic èn en in stadi desolat e ston vegnir remplazzadas proximamain sch’ins vul duvrar er vinavant il lieu per trair.

Project regiunal evas

Suenter che las vischnancas da l’Engiadin’Ota n’avevan mussà praticamain nagin interess per co-finanziar in implant da tir regiunal a S-chanf, para quel project dad esser giu da maisa. Sco ch’il president communal da S-chanf ha declerà, dependia uss tut dals commembers da la societad da S-chanf sez sch’els èn pronts dad ir en avegnir a Zuoz a trair u betg.

La Punt fin Zernez

Mussà interess per in diever dal stan da tir existent a Zuoz er per autras vischnancas, hajan tant La Punt Chamues-ch e Madulain sco er Zernez per sa participar tut tenor als custs d’investiziun.

Per ils chatschaders vegnia a restar la plazza da tir Arduond tranter Brail e Zernez u quella a Samedan, ha declerà il president communal da Zuoz, Flurin Wieser.

La radunanza communala da Zuoz ha da decider ils 3 da matg 2017 davart la dumonda dal credit cumplessiv.

