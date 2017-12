A Samedan pon ils passlunghists trenar a moda e maniera ludica cundiziun, tecnica e coordinaziun. Il nov parc da cross consista da 16 obstachels sco undas, schanzas u slalom. Il parc da cross per passlung duai esser in'attracziun per giuven e vegl e vegn inaugurà sonda, ils 23 da december 2017.

Parc da cross per passlung a Samedan 2:53 min, Telesguard dals 22.12.2017

Giuven e vegl stima il sport da passlung en Engiadin'Ota. A partir da sonda datti per els ina nov'attracziun a Samedan. Il parc da cross è l'emprim en il Grischun e duai motivar ils sportists da trenar lur abilitads a maniera ludica.

Swiss Ski ha elavurà il concept

L'idea da realisar in parc da cross per passlunghists è nova. Il concept ha elavurà Swiss Ski, realisà il parc da cross ha la cumissiun da sport da la vischnanca da Samedan. Il parc da cross per passlunghists a Samedan duai en emprima lingia far plaschair.

Ils custs sa tegnan en il rom

Il parc da cross consista da var 16 obstachels sin in traject da rund 1 kilometer. Las investiziuns muntan a circa 10'000 francs.

