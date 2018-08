Sin envid da la societad La Müdeda han Sigi Asprion e Christian Jott Jenny sa participà a l’emprima discussiun publica davart lur visiuns, finamiras e motivs per candidar per il presidi ils 23 da settember.

La gruppaziun giuvna La Müdeda aveva organisà l’inscunter a curta vista en La Baracca a San Murezzan ed appellà surtut ils giuvens da vegnir e tadlar ils dus candidats ed ils far dumondas. A la debatta che è vegnida emessa live er sin ils chanals socials, èn finalmain vegnidas radund 180 persunas. Quai da tut las vegliadetgnas pussiblas.

Pauc paiver

Durant 90 minutas han Sigi Asprion e Christian Jott Jenny gì da respunder a las dumondas dal moderatur da la saira, ma bunamain anc pli savens a dumondas ord il public. La discussiun n’è dentant mai daventada ferm animada. Ed adina puspè ha il stgelliez d’ina plumpa interrut il discurs e fatg midar sin il proxim tema.

Differentas posiziuns

Entant che Christian Jott Jenny ha pudì discurrer senza retegnientschas davart sias visiuns per San Murezzan, ha Sigi Asprion che è actualmain en uffizi a la testa da la vischnanca adina puspè gì da render attent ils preschents sin ils pass birocratics ed il secret d’uffizi, che na faciliteschian betg gist ses agir.

Scola, kino, halla da glatsch

Entant che Sigi Asprion ha empruvà da declerar la situaziun actuala da plirs projects averts a San Murezzan, ha ses cunter-candidat manegià ch’ins avess be da scursanir tut las vias birocraticas e finalmain agir e far. Uschia è Asprion per exempel persvas ch’i dovra ina halla da glatsch. Dentant na duess quella betg vegnir finanziada be da San Murezzan, mabain da tut la regiun. Christian Jott Jenny da sia vart è persvas che la lezia d’ina vischnanca sco San Murezzan duess er esser da procurar ch’i dettia puspè in kino.

Dumondas avertas

Numerus temas èn vegnids menziunads durant la discussiun, dentant n’han ils preschents betg survegnì dapertut ina resposta. Bain pussibel ch’il proxim inscunter dals dus candidats per il job che vegn remunerà cun 250’000 francs l’onn, è gia pli dir.

Il mardi, 28 da settember 2018 sa duelleschan Asprion e Jenny numnadamain sin envid da la PLD da San Murezzan. La debatta cumenza a las 19 h en l’Hotel Reine Victoria.