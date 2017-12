Per evitar situaziuns privlusas ed accidents han las pendicularas da la Diavolezza, Corvatsch e Lagalb ussa installà ina staziun da selfie. Sco la Corvatsch SA scriva en ina communicaziun è quai en Svizra l'emprima staziun da selfie sin ina pista.

Gist sin la pista la pli taissa en las alps a Lagalb provocheschia la culissa da far fotografias. Quai mainia adina puspè tar situaziuns privlusas sche persunas frainian per far purtrets. La «Safe-Selfie-Station» duai pussibilitar a la glieud da far lur fotografias sin ina plattafurma serrada giu, e segira, declera Markus Moser, mainagestiun da la Corvatsch SA.

Staziun da selfie sin pista

Sin 2’959 meter sur mar è l'emprima segira staziun da selfie a mez pista vegnida preschentada. La staziun ha in diameter da var dus meters ed è circumdada d'ina balustrada. La staziun è posiziunada uschia ch'ins ha la pli bella vista da la Lagalb.

