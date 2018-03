En l'Engiadina vegn stgatschà oz l'enviern cun colurs giaglias e cun stgellas e canera. Meteorologicamain cumenza numnadamain oz la primavaira. Il Radio Rumantsch accumpogna las festas da La Punt, Ramosch e Sent.

A Zuoz na vegn oz betg be festivà Chalandamarz mabain era elegì il nov president communal.

Ed er dal Chalandamarz en Surselva rapporta RTR oz, numnadamain da Schlans.

La Punt

A La Punt hai naivì oz a bun'ura cura ch'ils uffants èn sa fatgs pront per il til. In brunsin ha stuì patir in zic fitg dal fraid ed è rut tar quests -14°C. Cun ils brunsins èsi pia da far bufatg oz. Cun las plumpas pon ils uffants dentant dar tut. Ils uffants van da La Punt vers Chamuestg. Là datti bainbaud cacau per ils uffants, quai che fa er basegn en questa fradaglia.

A La Punt pon las mattas er ir a Chalandamarz. Quai plitost per il motiv ch'i ha uschè paucs uffants. Pli baud hani be pudì chantar cun, oz poni er far part. Ils giuvens van davant or, las mattas suondan.

RR actualitad 07:00