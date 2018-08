Ils responsabels da la plazza aviatica da Samedan han il glindesdi preschentà il project victur da l'incumbensa da studi per ina nova plazza aviatica. La schuria ha elegì la proposta da Hosoya Schaefer Architects e Blarer & Reber Architekten sco meglier project. Quel vegn uss sviluppà vinavant tar in project da construcziun che duai vegnir realisà en pliras etappas.

Persvadì la schuria vi da quest project haja la flexibilitad dal spazi e la funcziunalitad, las furmas cleras e la profitabilitad, ha declerà Christian Meuli, il president da la cumissiun gestiunaria da la plazza aviatica.

Emprima fasa duess cumenzar il 2021

En in emprim pass duai vegnir remplazzada l'infrastructura ch'è relevanta per il manaschi regular. En il center da quest fasa stat l'edifizi «Landside» cun terminal, tur da controlla, localitads da biro, restaurant sco er l'entira infrastructura per controllar persunas e rauba. En il sidvest dal «Landside» vegni plinavant a dar novs hangars per helicopters – tant per la Rega sco er per societads da helicopter regiunalas. Previs èsi da realisar questa emprima fasa davent dal 2021.

Il project victur sco er ils ulteriurs projects da l'incumbensa da studi èn exponids fin ils 16 da settember en la plazza aviatica a Samedan.

