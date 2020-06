Organisaziun turistica Engiadina Scuol Zernez Val Müstair lantscha ina app adattada per mintga basegn.

Il biker en viadi, il viandond en direcziun vers l’alp, ma era l'interessà per museums – la «engadin.app» duess dar resposta. Pia ina app per tut ils basegns. Uraris d’avertura, numers da telefon, trails e rutas per chaminar – ma era restaurants en vischinanza.

Per giasts ed indigens

Ma era per l’indigen duess questa app esser nizzaivla. L’organisaziun turistica prevesa d’actualisar permanentamain sch'ina via vegn serrada ni ina senda n'è betg pli transibla.

L’organisaziun turistica en Engiadina Bassa lantscha quest project sco regiun da pilot ensemen cun Turitg Turissem e l’Associaziun d’albierts da giuventetgna Svizra. La finamira da la firma che producescha questa app, la Swiss Discovery, è da pudair insacura offrir questa applicaziun per l'entira Svizra.