Durant il forum d’art «Engadin Art Talks» datti in inscunter tranter artists ed architects ch'interageschan e tschertgan il dialog cun in public interessà. Ils 300 bigliets limitads han ins vendì gia avant che l’occurrenza ha cumenzà. Il motto «silent – listen» (taschair e tadlar) ha manà sco fil cotschen atras il program da giubileum.

Respira cun mai

L’artist danais Jeppe Hein ha per exempel intimà ils preschents da malegiar quatter giadas in stritg cun colur sin ina paraid e da far quels be uschè lungs sco ch’ins è bun dad expirar.

Legenda: Numerus visitaders s'han laschà inspirar dal project da Jeppe Hein. RTR, Anna Caprez

Trais bustabs ch'attiran

E.A.T sco ch’il forum vegn er numnà, saja dapi onns in garant per inscuntrar en Engiadina collectaders d’art da grond’impurtanza. Er suenter 10 onns na sappian betg tuts tge che capita mintgamai al forum a Zuoz. Dentant sajan ils hotels emplenids cumplettamain durant la fin d’emna. Tants visitaders: quai saja reclama nunpajabla, ha suttastritgà il president communal da Zuoz, Andrea Gilli.

Legenda: Il president communal da Zuoz, Andrea Gilli è cuntent cun l'effect dal E.A.T. RTR, Anna Caprez

Bunamain 150 artists

Dapi che Cristina Bechtler e Hans Ulrich Obrist avevan fundà dal 2010 il forum «Engadin Art Talks – E.A.T.» han entant preschentà passa 140 artists da renum internaziunal lur ovras, projects e visiuns. In fatg che declera er, pertge che la gronda part dals visitaders dal forum a Zuoz consista da glieud ord la scena d’art.

Maletg 1 / 7 Legenda: 3 bustabs che stattan per il forum d'art en Engiadina. RTR, Anna Caprez Maletg 2 / 7 Legenda: Il forum porscha ina plattafurma d'inscunter en la scena d'art. RTR, Anna Caprez Maletg 3 / 7 Legenda: Er la fundatura dal Muzeum a Susch, Grażyna Kulczyk è stada da la partida. RTR, Anna Caprez Maletg 4 / 7 Legenda: Sala plaina als differents referats dal forum a Zuoz. RTR, Anna Caprez Maletg 5 / 7 Legenda: Il giuven artist da Zuoz, Michael Campbell è fascinà dal forum E.A.T. RTR, Anna Caprez Maletg 6 / 7 Legenda: L'artist danais Jeppe Hein ha inspirà a l'Engadin Art Talk cun in project en connex cun la respiraziun. RTR, Anna Caprez Maletg 7 / 7 Legenda: L'interprendider ed amatur dad art, Beat Curti. RTR, Anna Caprez

