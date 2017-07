Engalterra-Zuoz: «Back to the roots» ad emprender rumantsch

Hannah Felce ha passentà sia uffanza fin la vegliadetgna da 13 onns en Engiadina, a Zuoz. Là aveva ella er frequentà la scola primara. Entant ha la dunna dentant betg pli duvrà la lingua durant passa 10 onns. Uss vul Hannah puspè emprender puter.

La giuvna da 26 onns s’ha annunziada per la 45avla ediziun dals curs da rumantsch da la Fundaziun de Planta or da dus raschuns: Per l'ina vul ella reactivar sia savida da la lingua rumantscha per la pudair duvrar activamain e per l'autra dovra Hannah Felce il rumantsch er per sia lavur da docter.

Ina chaussa dal cor

Per Hannah Felce che studegia linguas a l’universitad da Cardiff en Engalterra è il rumantsch la pli bella. Cun quai ch’il puter saja er sia lingua d’uffanza è il return en Engiadina suenter plirs onns stà fitg emoziunal e collià cun bleras regurdientschas.

Midament al timun dals curs

Suenter dus onns surdat Ursina Dietrich-Planta da Segl en october l’organisaziun dals curs da rumantsch a Martina Shuler-Fluor da Zuoz. Cuntenta è la Segliotta surtut cun il numer da participants quest onn: Cun 80 persunas s'interessan quest onn 17 persunas dapli per ils curs da la Fundaziun de Planta che anc l’onn passà.