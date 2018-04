Il success per attrair giasts en Engiadin’Ota dependa da products unics e nischas. Sper purschidas tradiziunalas per chaminar, mountainbike, ir cun skis e passlung prevesa l’organisaziun turistica da lantschar il tema «glatsch».

Ils lais schelads

Glatsch datti dapertut ma na in quella dimensiun sco sin ils lais da l'Engiadin’Ota. Ina plazza immensa stat a disposiziun per events, sport e bleras autras attracziuns. Quellas vali da vender sin il martgà. Per il CEO da la destinaziun turistica, Gerhard Walter, èn quai products unics che han in grond potenzial per attrair giasts.

En general sto l’Engiadin’Ota ensemen cun San Murezzan en l'avegnir profitar da l'avantatg dad esser ina regiun da naiv – ina regiun sur 1800 meters sur mar. Sut il titel «1800» vulan ins perquai communitgar al rest dal mund sur da l'avantatg principal, numnadamain la segirezza da naiv.

Promover la conscienza in Engiadina

In ulteriur project dal nov CEO dad Engiadina San Murezzan, Gerhard Walter, è da sensibilisar ils Engiadinais, quant impurtant ch'il turissem è per l’avegnir da la regiun. L'ospitalitad e la collavuraziun tranter tut ils partenaris turistics duess vegnir meglierada marcantamain. Plans concrets per realisar questa finamira na datti però anc betg.

