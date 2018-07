White Turf - in dals gronds events in Engiadin'Ota

Fin la fin da l'onn 2017 era tut cler. La destinaziun turistica «Engadin St. Moritz» era responsabla per la finanziaziun dals gronds events sco per exempel il White Turf, ils campiunadis mundials da skis, il maraton da skis, ma er il Jazz Festival e blers auters. Ils singuls vitgs pajavan in import tenor ina clav da scumpart e la destinaziun era la suletta responsabla per il scumpart da las finanzas als organisaturs dals events.

Cun las novas structuras en il sectur turistic n'è quella betg pli responsabla per la spartiziun da radund in milliun francs.

Situaziun intscherta

Ils organisaturs dals gronds events ston pia dumandar a 12 singuls vitgs per sustegn. Cumbain ch'ils vitgs han empermess da sustegnair enavant ils gronds events, mintga vitg valitescha e decida sez sur da la finanziaziun e quai chaschuna gronda malsegirezza tar ils organisaturs d'events.

Dus onns per stipular ina lescha d'events

La Regiun Malögia, ch'è en funcziun dapi il 2018, è vidlonder a discutar ina lescha d'events. La finamira è da reglar entaifer dis onns quest vacum intschert per dar segirezza finanziala als gronds ed impurtants events ch'èn en Engiadin’Ota.

