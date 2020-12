Nagina clinica communabla per motorica dal corp

En l’Engiadin’Ota na datti nagina clinica communabla per la motorica dal corp. Las tractativas tranter la Clinica Gut e la Fundaziun per il provediment da sanadad en l’Engiadin’Ota, han fatg naufragi. Quai per motivs economics e contractuals, sco las partidas han communitgà oz. La relaziun tranter las duas partidas saja dentant anc adina buna e la cooperaziun actuala cuntinueschia er en avegnir.

Dapi la stad avevan ins discurrì a moda intensiva ed er lavurà vid projects. Ma la finala sajan ins vegnì a la conclusiun ch'ins na chattia nagina schliaziun communabla. Omaduas partidas deploreschian il naufragi dal project, ma els collavurian vinavant e sajan er vinavant averts per intensivar las relaziuns existentas.

La Clinica Gut haja plinavant gia puspè intensivà las retschertgas per bajegiar ina nova clinica en Engiadin'Ota. En il focus stettian ils lieus da l'areal dal bogn da cura e Serletta Sid a San Murezzan. Er il masterplan per la renovaziun da l'Ospital Engiadin'Ota vegnia cuntinuà.