La cumissiun per promover la cultura en Engiadin’Ota ha a disposiziun 150’000 francs l’onn per sustegnair divers eveniments da cultura. Quest import na basta però betg. Perquai ha la cumissiun fatg la dumonda d’auzar el sin 300’000 francs. Ina dumonda ch'è vegnida refusada.

Nagins raps supplementars per la promoziun da cultura

Ch'ils raps na tanschan betg pli per finanziar tut ils eveniments sco pli baud, haja da far cun il midament da la finanziaziun tras la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan. Fertant che quella aveva pli baud a disposiziun 1 milliun francs per eveniments, stat uss anc a disposiziun la mesadad.

Cun quest mez milliun francs vegnan sustegnids regularmain ils pli gronds e pli enconuschents eveniments da sport e cultura sco per exempel il Maraton da skis engiadinais ed il Festival da Jazz – ils uschenumnads eveniments da diamant.

La tema da la cumissiun culturala è che las vischnancas, che duain surprender la differenza da 500’000 francs vulan promover pli gugent occurrenzas en las vischnancas che occurrenzas regiunalas. Ma ils arguments da la cumissiun na persvadan betg ils presidents da la Regiun Malögia.

