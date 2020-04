Resultat cuntentaivel per ospital, Spitex e chasa da tgira

Il 2019 è stà in onn pli u main cuntentaivel per la fundaziun da l’Ospital Engiadin’Ota, la chasa da tgira Promulins e la Spitex. Sco ella scriva, è il resultat annual ì enavos per 150’000 francs sin 2,3 milliuns francs cumpareglià cun il 2018. Il retgav percunter è creschì levet sin 53,5 milliuns francs.

Las finanzas en general sajan però solidas, uschia la fundaziun. Areguard las activitads tracta l’Ospital Engiadin’Ota damain accidents e malsognas cumplexas. Il dumber dals cas ambulants e staziunars è stabil – sco era ils letg occupads en la chasa da tgira.

Perspectiva 2020

Pervi da la situaziun actuala entras il coronavirus, èn intginas partiziuns il mument strusch occupadas, perquai che be tractaments urgents èn lubids. Quai munta che la svieuta vegn ad esser in bun tant pli pitschna che usità, vegn il CEO Beat Moll cità en la communicaziun.

Ord l'archiv: