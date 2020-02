Las suprastanzas da las vischnancas dals lais en Engiadin’Ota èn sa scuntradas gia avant in mais per in di da strategia. Il facit da quest di è – che Segl, Silvaplauna e San Murezzan han blers puncts communabels nua ch’ina collavuraziun pli stretga faschess er senn. Fin la fin da l’onn vulan ils involvids avair emprims resultats sin maisa.

Sustegn da l’expert

Tut l’evaluaziun dal potenzial cuminaivel fan las trais vischnancas cun sustegn extern. Ellas sa laschan accumpagnar tras Ursin Fetz da la Scola auta spezialisada grischuna.

Examinaziun er en la Plaiv

Entant che la part sura da l’Engiadin’Ota è vid evaluar nua ch’ins pudess collavurar meglier, èn er las vischnancas da La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz e S-chanf vid la medema lavur. D’in eventual emprim pass vers ina fusiun, na vul las vischnancas dentant betg discurrer.

