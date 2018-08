Engiadin'Ota vul candidar per campiunadis mundials da freestyle

Sco quai ch'il comité d'organisaziun ha communitgà vegn la candidatura sustegnida da tut las 12 vischnancas da l'Engiadin'Ota e da la destinaziun da turissem, Engiadina San Murezzan. Tras quai saja era la finanziaziun da la candidatura uffiziala garantida.

Vinavant scriva il comité d'organisaziun che las resursas persunalas sco era l'infrastructura per las cumpetiziuns sajan per gronda part gia avant maun. Uschia possian quellas er vegnir nizzegiadas a moda effizienta e persistenta. Sustegn per la candidatura da l'Engiadina vegn era da la Federaziun svizra da skis.

Campiunadis mundials da freestyle communabels per las disciplinas da skis e snowboard vegnan datti dapi il 2015. Ils proxims campiunadis mundials èn l'enviern che vegn a Park City en ils Stadis Unids.

RR novitads 12:00