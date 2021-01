En collavuraziun cun la regiun Engiadina Bassa / Val Müstatir prevesa la destinaziun da realisar 15 staziuns per e-bikes in Engiadina Bassa, Val Müstair e Samignun. Quest project vegn finanzià cun ils daners che èn vegnids pajads en in fondo cuminaivel. Giasts che fan vacanzas en la regiun pajan per la pernottaziun u cun cumprar products indigens in pitschen import dapli. Quel import pajan ils affars en in fondo cun la finamira da realisar projects che resguardan il clima ed èn persistents. Tenor la communicaziun a las medias sa tracti da l'emprim project en questa furma en Svizra.

La destinaziun Engiadina Bassa Val Müstair Samignun sa participescha dapi trais onns a l’iniziativa «myclimate». Dal 2020 è lura vegni realisà quest fondo unic. La realisaziun da las staziuns dad e-bike vegnan realisads durant l’onn 2021.