Il cumportament dals giasts da s’infurmar e da communitgar saja sa midà ferm ils ultims onns. Actualmain visitian be 10% dals giasts in biro da turissem durant las vacanzas ed ins haja er badà ch' i vegnian duvradas mintg’onn pli paucas broschuras en furma da palpiri.

Tenor Madeleine Papst, la pledadra da medias da la Turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA, vegnan perquai serrads ils 10 posts d’infurmaziun externs. Perquai che quests posts èn en butias ed hotels, n’ha la serrada nagina influenza sin plazzas da lavur. Averts restan en avegnir otg biros da turissem en la regiun.

Nova app d’infurmaziun

En il futur vul l’organisaziun metter dapli paisa sin il sectur online. Per l'ina duain ils giasts chattar infurmaziuns sur in «Live-Chat» sur la pagina d’internet ed a partir da la primavaira dal 2020 vegn a star a disposiziun ina nova app per il telefonin. Uschia pon ils giasts s'infurmar betg mo avant lieu, mabain er davent da chasa.

Er collavuraturs dal turissem èn dumandads

Vinavant duai dar mintga mez onn ina scolaziun per ils collavuraturs en il sectur turistic. Els hajan il contact persunal cun ils giasts e perquai ina gronda responsabladad da vender la regiun.

