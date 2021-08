Lavin, Guarda ed Ardez en Engiadina Bassa èn vegnids onurads communablamain cun il titel «vitg d’alpinists». Quai èn lieus pitschens e ruassaivels ch’èn s’obligads al turissem miaivel cun ina natira intacta e senza gronds indrizs da sport d’enviern. Sper St. Antönien en il Partenz èn las fracziuns da Zernez e da Scuol il segund vitg d’alpinists en Svizra.

Clera strategia

Co ils vitgs vulan profitar concret dal titel, na saja anc betg cler, uschia Martina Stadler, directura da l’organisaziun turistica d’Engiadina Bassa. Ensemen cun las indigenas ed ils indigens vul ins stgaffir en in proxim pass ideas ed alura elavurar in concept cun ina clera strategia per trair a niz uschè bain sco pussaivel il label.