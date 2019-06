L'interrupziun da la lingia da tren tranter Susch e Scuol cuzza fin ils 6 d'october e betg sco planisà fin ils 7 da settember. Per viagiaturs da la Viafier retica datti vinavant bus da remplazzament sin quest traject.

Lingia da tren interruta in mais pli ditg che planisà

Perquai che las lavurs da mantegniment vi dal tunnel Magnacun han retard, cuzza l'interrupziun da la Viafier retica tranter Susch e Scuol fin ils 6 d'october enstagl fin ils 7 da settember. Problems tecnics hajan impedì il progress da las lavurs en il tunnel, scriva la Viafier retica.

Per ils viagiaturs da la Viafier retica munta quai, ch'els ston anc fin ils 6 d'october far diever dals bus da remplazzament per arrivar a Scuol. Er la pussaivladad alternativa da transtgargiar martganzia a Zernez vegn mantegnida.

Betg pertutgà da l'interrupziun è il transport d'autos tras il Vereina.

Maletg 1 / 6 Legenda: Las lavurs da mantegniment han retard. RTR, Georg Luzzi Maletg 2 / 6 Legenda: Tranter ils tunnels Giarsun e Magnacun. RTR, Georg Luzzi Maletg 3 / 6 Legenda: Plazzal a la staziun da Lavin. RTR, Georg Luzzi Maletg 4 / 6 Legenda: Sutpassadi a Lavin. RTR, Georg Luzzi Maletg 5 / 6 Legenda: En il tunnel Magnacun. RTR, Georg Luzzi Maletg 6 / 6 Legenda: Differenza vegl e nov en il tunnel Magnacun. RTR, Georg Luzzi

