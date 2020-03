Mauns libers per quels che lavuran

Pel mument èsi quiet en l'Engiadina Bassa, ma la situaziun pudess sa midar svelt. La Tgira d’uffants Engiadina Bassa vul esser preparada sin quel mument e porscher a persunas che lavuran en l’ospital, en chasas d’attempads, ma era a persunas che lavuran in apotecas o butias che ston laschar avert, la pussaivladad da surdar a lur uffant ad in’autra famiglia che surpiglia la surveglianza.

Quest model prevesa era d’evitar che famiglias s’organiseschan e mettan lur uffants ensemen in gruppas. Gist quai na dastga betg capitar, uschè Yolanda Ellemunter, l’administratura e intermediatura da la «Chüra d’uffants Engiadina Bassa».

Legal u betg

Natiralmain e la procedura per controllar sch'ina persuna u famiglia è adattada per tgirar in uffant bainquant pli simplifitgada, ma en situaziuns extraordinaris ston ins chattar soluziuns pragmaticas e svelt realisablas.