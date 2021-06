Il sistem da preavertiment en la Val S-charl po vegnir amplifitgà. La regenza grischuna ha approvà il project e concedì ina contribuziun chantunala da maximalmain 232'000 francs. La via en Val S-charl è da vegl ennà pertutgada da bovas. Sin in traject da var 4 kilometers han bovas sutterrà en spezial ils onns 2015 e 2017 per part dal tuttafatg la via tranter Scuol e S-charl.

La stad 2019 è perquai vegnì installà in sistem da preavertiment da meteo e duas barrieras che ston vegnir serradas a maun. Da nov èsi uss previs che las barrieras vegnan serradas automaticamain en cas d'alarm. Plinavant duai dar glischs d'avertiment e lieus, nua che la glieud po ir en segirezza. Ils custs totals dal project muntan a var 305'000 francs.

