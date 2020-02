Radund 30 persunas engaschadas en differents secturs culturals èn s'inscuntradas per discutar, co che las activitads culturalas en la regiun pudessan vegnir pli attractivas. Mancos dettia quai actualmain tar la coordinaziun e la communicaziun da las differentas occurrenzas.

Stgaffir post da coordinaziun

Tscherts participants han perquai fatg la proposta da drizzar en in post da coordinaziun da cultura. Tras quel avessan ils organisaturs da las activitads culturalas in lieu da contact. Uschia in post datti dapi in onn e mez en Val Müstair. Tenor la manadra dal post da coordinaziun, Caroline Schadeck saja il post sa verifitgà.

Coordinar e communitgar meglier

Sch’in post da coordinaziun da cultura vegn er en dumonda per l’Engiadina Bassa saja actualmain anc ina dumonda averta, uschia Martina Schlapbach, sviluppadra regiunala Engiadina Bassa/Val Müstair. L'emprim saja da prender per mauns il tema coordinaziun e communicaziun. Concret vul ins analisar ed optimar activamain la plattafurma da communicaziun.

