Medis e medias da chasa han adina pli savens difficultads da chattar ina successiun per lur pratica. Ina soluziun per questa problematica pudess esser ina cuminanza da medis. Markus Robustelli, medi da chasa ha fundà avant tschintg onns la Polyclinic en Engiadina. Ina pratica cuminaivla nua che plirs medis e medias da chasa ed er spezialistas e spezialists lavuran ensemen sut in tetg.

Avantatgs per pazients e medis

Tenor Markus Robustelli ha ina pratica cuminaivla blers avantatgs. Uschia profitan pazientas e pazients d’ina spierta vasta cun ina gronda savida spezialisada. Medias e medis sa possian concentrar sin la lavur medicinala e na ston betg far er la lavur administrativa. Vinavant saja il model d’ina pratica cuminaivla gist per medis giuvens attractiv. Numnadamain è la dumonda finanziala savens in dals motivs principals per surprender ina pratica singula. Tar ina cuminanza èn er partidas si las finanzas.

Model per l'avegnir

Tenor Markus Robustelli, il president dal cussegl administrativ da la Polyclinic SA è ina cuminanza da medis e medias l’avegnir. Per l’ina sajan medis e medias giuvnas disadas da lavurar en in team e per l’autra sajan ozendi dapli che la mesadad dals medis dunnas che vulan lavurar parzialmain. En ina pratica singula na saja quai strusch pussaivel.

La Polyclinic en Engiadina ha var 20 impiegads ed ha actualmain trais praticas a San Murezzan, La Punt Chamues-ch ed a Scuol.