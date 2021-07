La fascinaziun per l’auto da cult il «Käfer» da VW, ed il far festa – haja purtà sin l’idea d’organisar l’inscunter dals oldtimers il pli aut da l’Europa sin il pass dal Bernina. Quai di Fabio Crameri, in dals organisaturs da l’eveniment.

Il fascinant è tenor Crameri la maniera co quests vehichels èn vegnids sviluppads e fabritgads durant la segunda guerra mundiala. Numnadamain en maniera simpla e senza gronda tecnica.

A mai fascinescha che quest auto da passa 70 onns funcziuna anc adina.

Ozendi na producescha VW betg pli il «Käfer». Tuttina saja quai relativ simpel da mantegnair l’auto, perquai che bleras firmas produceschian anc adina tocs da reserva. Sch’ins haja lura la passiun per la tecnica d’autos, na vul quai tenor Fabio Crameri betg bler per mantegnair in «Käfer». Numnadamain dovrian blers l’auto er be durant ils mais da stad, pia na fa il vehichel betg uschè blers kilometers l’onn.

La proxima fin d’emna ha lieu il prim inscunter dals oldtimers sin il pass dal Bernina. Annunziads sajan enfin uss var 100 autos – che derivan da la Svizra, da l’Austria e perfin da Turin en l’Italia.

Ord l'archiv da RTR:

A Laax èn ils «Käfer» gia s'inscuntrads il 1997.