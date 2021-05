Il manual che sa basa sin experientschas scientificas duess esser la basa, ina sort dicziunari per realisar purschidas persistentas per tut las destinaziuns turisticas en la Svizra. La finamira dal manual è d’analisar la situaziun persistenta actuala da las regiuns turisticas, plinavant maina quel manual divers exempels pratics co ina destinaziun dess proseguir concretamain per implementar projects e purschidas.

Quest manual e vegni realisà ensemen cun partenaris turistics, cun l'Uffizi per economia e turissem Grischun, Svizra Turissem, ma era cun il Secretariat da stadi per l’economia e cun l'Uffizi federal d’ambient BAFU ensemen cun la Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas, curt ZHAW. Il project vegn a custar radund 200’000 francs.