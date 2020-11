In simpel clic per postar hotel, maisa en il restaurant, bigliets da pendicularas e bus – in clic per avair las novitads persunalisadas – in clic per avair la segirezza gist durant il temp da corona.

Kurt Bobst ensemen cun Thomas Rechberger han infurmà a la sesida da la conferenza da presidents da la Regiun Malögia sur da lur nov product. Els prevesan ina plattafurma che raduna affars turistics e culturals cun la finamira da metter a disposiziun al giast tut las infurmaziuns necessarias e giavischadas a temp e concentrà.

Gist durant il temp da corona ha la populaziun badà quant impurtant che la digitalisaziun è

Ils presidents da las vischnancas da la Regiun Malögia han dà glisch verda per la digitalisaziun previsa.