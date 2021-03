cuntegn

Engiadina San Murezzan - Pendicularas han fatg 50% pli pauc gudogn

La «Engiadina San Murezzan Mountains SA» ha fatg per l'onn da gestiun 2019/20 in gudogn da 94'000 francs. Quai è in minus da radund 50% cumpareglià cun l'onn avant, quai resulta dal rapport da gestiun.