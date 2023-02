L'Unesco reservat da biosfera Engiadina Val Müstair ha lantschà in project per realisar savuns cun odurs da la regiun. Quels savuns duajan vegnir duvrads en ils hotels sco ambassadurs per la regiun. Ils emprims savuns èn ussa producids. Ussa dovran ils savuns anc dus mais per madirar e lura pon ins duvrar els.

04:47 video Savuns che savuran suenter l'Engiadina Or da Telesguard dals 21.02.2023. laschar ir. Durada: 4 minutas 47 Secundas.

En noss tscharvè sveglian odurs e savurs regurdanzas ed emoziuns, sajan quai negativas sco era positivas. Perquai han ils responsabels per il project tschertgà odurs tipicas positivas en la regiun tranter la Val Müstair e l’Engiadina, en la Val S-charl che collia questas duas vals.

Schember, ginaiver e litgen ha tschernì Andi Brechbühl, il manager dal project, sco materials da basa per ils savuns, trais sorts da savun. Il savun «bunura» cun la savur da la damaun, «mezdi» che savura sco mezdi e «saira» cun l’odur da la saira.

Legenda: Trais savuns – trais odurs RTR

Litgen, gianaiver e schember da S-charl è vegnì destillà per avair ielis eterics cun ils quals ina saponeria a Poschiavo producescha ils savuns. Il matg vegnan scumpartids il prims savuns en il hotels a S-charl.