Engiadinais na vulan betg pajar per Tur da Giovanni Netzer

Las pli paucas vischnancas da l’Engiadin’Ota han interess da sa participar vid ils custs da finanziaziun per il project da la Tur d’Origen sin il Pass dal Güglia. Quai tenor retschertgas dal schurnal regiunal da Radio SRF.

900’000 francs vess la regiun d’Engiadin’Ota da contribuir ils proxims trais onns vi dal project da la Tur d’Origen sin il Pass dal Güglia, sch’i giess tenor l’intendant Giovanni Netzer. Tut tenor vischinanza da la vischnanca al project, s’ha adattà l’import sin la clav da repartiziun. Uschia avevan ins fatg quint cun 300’000 francs da la vischnanca da Silvaplauna e per exempel 15’000 francs da S-chanf u da Madulain.

Pauca chapientscha

Fin ussa na chatt'ins betg propi bler’encletga per il project tar las 11 vischnancas. Entant che Puntraschigna paja empè dals spetgads 60’000 francs be 5’000 quest onn, han Silvaplauna, Schlarigna, Bever e La Punt ditg directamain da na. I dettia gnanca tschintger per il project, uschia la resposta.

Magari datti raps da Segl

Unic Segl para d’avair in’ureglia averta per il project cultural. Quel correspundia er al concept da la vischnanca, ha declerà il president Christian Meuli a Radio SRF. Premissa è però in gea als 75’000 francs a la proxima radunanza communala da Segl.

Anc da decider han San Murezzan, Samedan, Madulain, Zuoz e S-chanf. Fin uss èn dimena garantids dals 900’000 francs giavischads gista 5’000. Tut tenor vegnissan anc tiers 75’000 francs da Segl.

Netzer resta (anc) calm

Giovanni Netzer na sa lascha betg irritar. Che bleras vischnancas n’hajan simplamain betg anc realisà e badà l’effect ch’il project da signal haja per l’Engiadina, uschia l’intendant envers il schurnal regiunal da Radio SRF. Las perspectivas per ils plans dad Origen na saja per il mument propi betg bunas e senza ils raps da l’Engiadina fissi tenor l’intendant er fitg difficil da realisar ils proxims trais onns novs projects en la Tur d’Origen sisum il Pass dal Güglia.

