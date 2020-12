Tgi che vul far turas da skis u da gianellas en destinaziuns popularas senza prender l'auto, po da nov er far quai da l'Engiadina anora. Il bus da turas svizzer schlargia sia purschida sin 11 ulteriuras regiuns muntagnardas.

A partir da questa sonda datti tranter auter er ina colliaziun da Silvaplana sin il pass dal Güglia, communitgescha il bus da turas svizzer che vegn purtà dal Club alpin svizzer e dal VCS. Ils viadis ston però vegnir reservads ordavant.

Fin ussa charrava il bus da Bivio sin il Güglia, da Mustér a Cassacia e da Versomi si Brün.

Sistem d'ampla cun trais colurs

Il concept dal bus da turas prevesa ch'i vegn be fatg viadis nua ch'i dat er avunda dumonda. Uschia possian els proteger l'ambient. Ils singuls curs ston vegnir reservads sin il portal d'internet dal bus da turas. Per mintga viadi è definì in dumber minimal da passagiers, tut tenor tranter 2 fin 6 persunas.

Sch'il dumber minimal n'è anc betg cuntanschì, glischa la glisch oranscha, cura ch'il dumber è cuntanschì mida quella sin verd. Tar l'empustaziun sco er tar midadas dal status, survegnan ils pertutgads in e-mail sur il sistem automatic.